tehdit ederek eski eşinin evini yakan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de, Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana gelen olayda, eski eşinin yaşadığı evi ateşe veren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın seyri:

İddiaya göre, U.Ö. (35) dün akşam saatlerinde eski eşi E.A. (32)'nın yaşadığı adrese gelerek çeşitli tehditlerde bulundu. Şüphelinin, evdekilere yönelik sarf ettiği sözler arasında "Evinizi de sizi de yakacağım" ifadesi yer aldı. Ardından evde yangın çıkarıldığı belirtildi. Olay anında evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ve 8 yaşındaki çocuk dışarı çıkarak yangından kurtuldu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde delil çalışması gerçekleştirdi. E.A., şüpheli hakkında şikayette bulunurken, aralarında devam eden adli süreç kapsamında şüpheliye ilişkin elektronik kelepçe tedbirine dair kararın bulunduğunu bildirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kısa sürede şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri ve adli birimler delil tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Eski eşinin yaşadığı evi ateşe verdi: Korku dolu anlar yaşatan şahıs tutuklandı