Siber suç ağında 472 milyon liralık işlem tespit edildi, bir kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği belirtilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yapılan takip ve analizler sonucunda söz konusu hesaplarda yoğun para hareketliliği olduğu saptandı.

Mali tespitler ve MASAK raporu:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, şüpheli hesaplarda toplam 472.865.869 lira işlem hacmi olduğunu gösterdi. İddialara göre bu tutarla altın alımı yapıldığı ve geniş çaplı nakit çekim işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon, ele geçirilenler ve adli süreç:

Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 şarjör, 4 adet 9x19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi; işlemler sonucunda 1 kişi tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, yasadışı para akışının kaynaklarını ve organizasyon bağlantılarını açığa çıkarmaya yönelik olarak devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER