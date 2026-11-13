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Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti: başkan dereye inip Bobi'yi çıkardı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde başkan Emrah Yılmaz, itfaiyeyle birlikte dereye girip mahsur kalan köpek Bobi'yi kurtardı; tedaviye alınıp barınağa götürüldü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti: başkan dereye inip Bobi'yi çıkardı

Ardanuç'ta gece kurtarma operasyonu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, gece saatlerinde dereye düştüğü tahmin edilen bir köpeğin çıkamadığını gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da yer aldı.

Başkanın müdahalesi:

Olay yerine ulaşan ekipler, köpeğe ulaşmakta zorluk yaşayınca Emrah Yılmaz ceketini çıkarıp suya girdi. Belediye başkanı ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu, suyun içinde mahsur kalan köpek bulunduğu yerden alındı.

Yılmaz, kurtarma sırasında şunları söyledi: 'Sonbaharın sona ermesiyle birlikte sürüler yaylalardan dönüyor. Çoban köpekleri de su içmek için dereye iniyor. Bobi de su içmek için indiği sırada dengesini kaybederek dereye düşmüş, bir daha çıkamamış. İhbar gelince ben de bölgeye gittim. İyi ki de gitmişim. Ekip arkadaşlarıma yardım ettim, birlikte Bobi’yi kurtardık'

Köpeğin durumu ve sonrası:

Kurtarılan köpek Bobi, ilk müdahalesinin ardından veterinere yönlendirildi. Yapılan tedavinin ardından hayvan güvenli bir şekilde barınağa teslim edildi. Olay, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve ekiplerin hızlı müdahalesi takdir edildi.

Belediye yetkilileri, benzer durumlarda vatandaşların yetkililere bilgi vermesinin önemine dikkat çekti ve hayvanların güvenliği için gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK, BELEDİYE BAŞKANI EMRAH YILMAZ’IN...

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK, BELEDİYE BAŞKANI EMRAH YILMAZ’IN DEREYE İNİP İTFAİYE EKİPLERİYLE BİRLİKTE MÜDAHALE ETMESİYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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