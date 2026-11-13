Aydın okullarında Avrupa'ya açılan yeni eğitim rotası

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nda gerçekleştirilen 2026 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları Açılış Toplantısı, kent genelinde uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir çerçeve sundu. Toplantıya, Mehmet Yiğit başkanlığında 17 ilçeden eğitim yöneticileri ile akreditasyon kapsamında yer alan 50 okulun yönetici ve öğretmenleri katıldı.

Proje hazırlığı ve hareketlilik odakları:

Gündemde, Erasmus+ programı kapsamında yürütülecek hareketlilik faaliyetleri, proje hazırlık süreçleri ve uygulama adımları yer aldı. Katılımcılar, öğretmen ve öğrenci hareketliliklerinin nasıl planlanacağı, proje başvurularında dikkat edilmesi gereken kalite kriterleri ve uluslararası ortaklarla iletişim stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, mesleki eğitim ve okul eğitimi alanlarında somut hareketlilik takvimleri oluşturularak kapasite artırımı hedeflendi.

Beklenen kazanımlar ve iş birliği fırsatları:

Toplantı, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyecek kurs ve iş birlikleri ile öğrencilerin farklı eğitim deneyimleri edinmesini amaçlayan projelerin önünü açtı. Katılımcılar, Avrupa ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurmanın yanı sıra okulların uluslararası proje fırsatlarından daha etkin yararlanması için kurumsal hazırlığın önemini vurguladı. Ayrıca, akreditasyon sürecinin sağladığı avantajların yerel eğitim kalitesine katkı sunacağına dikkat çekildi.

Bu açılışla birlikte Aydın'daki okulların Avrupa ile doğrudan bağlantılar kurması, öğretim programlarını zenginleştirmesi ve personel kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atılacak sonraki adımlar, proje tekliflerinin desteklenmesi ve izleme mekanizmalarının kurulması olacak.

KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN 2026 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONLARI AÇILIŞ TOPLANTISI'NDA, 17 İLÇEDEN EĞİTİM YÖNETİCİLERİ İLE 50 OKULUN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ BİR ARAYA GELEREK ULUSLARARASI EĞİTİM PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ.