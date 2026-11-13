Çöküş anı: Brooklyn'de üç katlı apartmanın kayda geçtiği anlar

Brooklyn'de üç katlı apartmanın çöküş anı
New York'un Brooklyn bölgesinde 11 Kasım tarihinde bir 3 katlı apartmanın çöktüğü anlar anbean kaydedildi. Olayın çöküş anına ait görüntüler, yapının kısa sürede çöktüğünü ortaya koyuyor.
görüntünün özellikleri:
Kayıtlarda, binanın yapısal bütünlüğünün bozulduğu ve çöküşün birkaç saniye içinde gerçekleştiği görülüyor. Görüntülerin kare kare incelenmesi, çöküş anının zamansal dizilimini belgeliyor.
bilinenler ve sınırlamalar:
Elimizdeki bilgiler 11 Kasım, Brooklyn ve 3 katlı apartman ifadelerini doğruluyor; olayın kökeni, yaralanma veya hasar detaylarına ilişkin ek bilgiler haberde yer almıyor.
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