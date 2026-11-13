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Çöküş anı: Brooklyn'de üç katlı apartmanın kayda geçtiği anlar

11 Kasım'da Brooklyn'de bir 3 katlı apartmanın anbean çöktüğü anlar kameraya yansıdı; kayıtlar çöküşün hızla gerçekleştiğini gösteriyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çöküş anı: Brooklyn'de üç katlı apartmanın kayda geçtiği anlar

Brooklyn'de üç katlı apartmanın çöküş anı

New York'un Brooklyn bölgesinde 11 Kasım tarihinde bir 3 katlı apartmanın çöktüğü anlar anbean kaydedildi. Olayın çöküş anına ait görüntüler, yapının kısa sürede çöktüğünü ortaya koyuyor.

görüntünün özellikleri:

Kayıtlarda, binanın yapısal bütünlüğünün bozulduğu ve çöküşün birkaç saniye içinde gerçekleştiği görülüyor. Görüntülerin kare kare incelenmesi, çöküş anının zamansal dizilimini belgeliyor.

bilinenler ve sınırlamalar:

Elimizdeki bilgiler 11 Kasım, Brooklyn ve 3 katlı apartman ifadelerini doğruluyor; olayın kökeni, yaralanma veya hasar detaylarına ilişkin ek bilgiler haberde yer almıyor.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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