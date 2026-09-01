Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkalım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Terörsüz Türkiye' sürecünün yeniden sabote edilmesi halinde çözüm iradesinin bir daha görülemeyebileceği uyarısında bulundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkalım

Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkalım

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman ziyaretinde yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ciddi bir uyarıda bulundu. Tekin, sürecin yeniden sabote edilmesi halinde çözüm için gereken iradenin bir daha ortaya çıkmayabileceğini belirterek, vatandaşlardan dikkat ve sahiplenme çağrısı yaptı.

Batman programı ve toplantının içeriği:

Bakan Tekin, AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında partililerle bir araya geldi. Toplantıda, ziyaretin ana gündem maddesinin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğunu söyleyen Tekin, AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana sorunu çözmek için adım adım çalıştığını vurguladı. Tekin, 2009'dan itibaren atılan adımların bazı kesimleri rahatsız ettiğini, buna rağmen 'Çözüm Süreci' adını verdikleri çalışmayı sürdürüldüğünü aktardı.

Uyarı, geçmişe dönük değerlendirme ve çağrı:

Konuşmasında özellikle sürecin art niyetli kişilerce sabote edilmemesi gerektiğini ifade eden Tekin, 'Bu süreç bir kez daha sabote edilirse, sorunun çözümü konusunda artık çok karamsar olurum' dedi. Bakan, bu nedenle vatandaşlardan çevrelerindeki haberleri ve sosyal medyayı dikkatle takip etmelerini, atılan adımlara karşı duyarlı olmalarını istedi. Tekin, herkesin bu sürece sahip çıkması talebini yineleyerek, özellikle yakın çevrelerinde ve yörelerinde fitne tohumlarına izin verilmemesini istedi.

Tekin sözlerine, devlet erkanının ortaya koyduğu iradenin arkasında durulması çağrısıyla devam etti: 'Gelin, hep beraber bu sürece sahip çıkalım. Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu sürece destek veren bütün siyasetçilerin ortaya koyduğu iradenin arkasında sımsıkı, dimdik duralım.' Ayrıca coğrafyamızın yüzyıllar boyu farklı milletlere ev sahipliği yaptığını, binlerce yıl boyunca kardeşliğin yaşandığını hatırlatarak, 19. yüzyıldan itibaren içine sokulan fitne tohumlarının ayıklanması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Tekin, sürecin korunmasının sadece siyasi bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve 'Allah'ın izniyle bu sorunu ilelebet çözelim' sözleriyle çağrısını noktaladı. Bakanın mesajı, hem merkezi yönetimin yıllara dayanan çabalarını öne çıkarıyor hem de yerel düzeyde dikkat ve dayanışma talep ediyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak
images

gürcistan iş birliğiyle 866 kişinin iadesi sağlandı
images

Konya'da başkanlar zabıta için vefa gösterisi yaptı
images

Yusuf Tekin Barış Çayevi'nde vatandaşlarla sohbet etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı