Tekin'den uyarı: terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkalım

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman ziyaretinde yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ciddi bir uyarıda bulundu. Tekin, sürecin yeniden sabote edilmesi halinde çözüm için gereken iradenin bir daha ortaya çıkmayabileceğini belirterek, vatandaşlardan dikkat ve sahiplenme çağrısı yaptı.

Batman programı ve toplantının içeriği:

Bakan Tekin, AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında partililerle bir araya geldi. Toplantıda, ziyaretin ana gündem maddesinin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğunu söyleyen Tekin, AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana sorunu çözmek için adım adım çalıştığını vurguladı. Tekin, 2009'dan itibaren atılan adımların bazı kesimleri rahatsız ettiğini, buna rağmen 'Çözüm Süreci' adını verdikleri çalışmayı sürdürüldüğünü aktardı.

Uyarı, geçmişe dönük değerlendirme ve çağrı:

Konuşmasında özellikle sürecin art niyetli kişilerce sabote edilmemesi gerektiğini ifade eden Tekin, 'Bu süreç bir kez daha sabote edilirse, sorunun çözümü konusunda artık çok karamsar olurum' dedi. Bakan, bu nedenle vatandaşlardan çevrelerindeki haberleri ve sosyal medyayı dikkatle takip etmelerini, atılan adımlara karşı duyarlı olmalarını istedi. Tekin, herkesin bu sürece sahip çıkması talebini yineleyerek, özellikle yakın çevrelerinde ve yörelerinde fitne tohumlarına izin verilmemesini istedi.

Tekin sözlerine, devlet erkanının ortaya koyduğu iradenin arkasında durulması çağrısıyla devam etti: 'Gelin, hep beraber bu sürece sahip çıkalım. Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu sürece destek veren bütün siyasetçilerin ortaya koyduğu iradenin arkasında sımsıkı, dimdik duralım.' Ayrıca coğrafyamızın yüzyıllar boyu farklı milletlere ev sahipliği yaptığını, binlerce yıl boyunca kardeşliğin yaşandığını hatırlatarak, 19. yüzyıldan itibaren içine sokulan fitne tohumlarının ayıklanması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Tekin, sürecin korunmasının sadece siyasi bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve 'Allah'ın izniyle bu sorunu ilelebet çözelim' sözleriyle çağrısını noktaladı. Bakanın mesajı, hem merkezi yönetimin yıllara dayanan çabalarını öne çıkarıyor hem de yerel düzeyde dikkat ve dayanışma talep ediyor.

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