Tekirdağ kıyılarında lodos deniz ulaşımını ve balıkçıları etkiledi

Tekirdağ'da lodosun etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşturdu. Güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın güçlü etkisiyle deniz suyunun kıyıya kadar ulaştığı gözlendi; Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nın bazı bölümleri dalgaların kıyıyı aşması sonucu suyla kaplandı.

Deniz ulaşımı ve balıkçıların durumu:

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da sekteye uğrattı. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Bölgedeki balıkçılar da dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle tekneleriyle denize açılamadı.

Tekirdağlı balıkçı Ercan Coşkunçay, fırtınanın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu belirterek, 'Dün akşamüstünden beri fırtına devam etmektedir. Balıkçı arkadaşlarımız şu anda istirahat halinde. Bugün akşamüstüne doğru fırtınanın daha da sertleşmesini bekliyoruz. Yarından itibaren hava şartları düzelirse inşallah yeniden denize çıkmayı düşünüyoruz' dedi.

Yetkililerden uyarı:

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle sahil kesimlerinde ve limanlarda hareketlilik riskine karşı güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi istendi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, SAHİL KESİMİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.