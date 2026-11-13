Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Tekirdağ kıyılarında lodos deniz ulaşımını ve balıkçıları etkiledi

Tekirdağ'da kuvvetli lodos Marmara'da dev dalgalar oluşturdu; Süleymanpaşa sahilinde taşma oldu, 7 gemi demirlendi ve balıkçılar denize açılamadı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ kıyılarında lodos deniz ulaşımını ve balıkçıları etkiledi

Tekirdağ'da lodosun etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos, Marmara Denizi'nde dev dalgalar oluşturdu. Güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın güçlü etkisiyle deniz suyunun kıyıya kadar ulaştığı gözlendi; Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nın bazı bölümleri dalgaların kıyıyı aşması sonucu suyla kaplandı.

Deniz ulaşımı ve balıkçıların durumu:

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da sekteye uğrattı. Uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Bölgedeki balıkçılar da dalga ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle tekneleriyle denize açılamadı.

Tekirdağlı balıkçı Ercan Coşkunçay, fırtınanın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu belirterek, 'Dün akşamüstünden beri fırtına devam etmektedir. Balıkçı arkadaşlarımız şu anda istirahat halinde. Bugün akşamüstüne doğru fırtınanın daha da sertleşmesini bekliyoruz. Yarından itibaren hava şartları düzelirse inşallah yeniden denize çıkmayı düşünüyoruz' dedi.

Yetkililerden uyarı:

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle sahil kesimlerinde ve limanlarda hareketlilik riskine karşı güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi istendi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, SAHİL KESİMİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı
images

Bursa'da lodosun etkisine hızlı müdahale: 137 vaka kaydedildi
images

Mahalleye nefes veren Hamidiye Parkı yenilendi
images

Atmacacılık geleneği Hopa'da 100 atmaca ile yeni kuşaklara taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor