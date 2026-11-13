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Karaman'da ortak akıl ve basın iş birliği vurgulandı

İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, basınla yaptığı toplantıda Karaman'da eğitimin niteliğini artırma, ortak akıl ve paydaş katılımı hedeflerini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karaman'da ortak akıl ve basın iş birliği vurgulandı

Toplantı ve katılımcılar:

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Kılınç ve Abdurrahman Kurt ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Sekman de hazır bulundu. Buluşma, kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve niteliğin artırılmasına yönelik projelerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşülen öncelikler:

Toplantıda öncelikli olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, okullarda kaliteyi yükseltecek uygulama ve projelerin yaygınlaştırılması ele alındı. Kılınç, basın mensuplarının eğitime ilişkin gözlem, değerlendirme ve bilgilendirmenin kamuoyuna yansıtılmasında önemli rol üstlendiğini vurgulayarak teşekkür etti. Ayrıca yönetimde ortak akıl ve katılımın önemine dikkat çekerek Eğitimi hep birlikte yönetelim yaklaşımını benimsediklerini belirtti.

Paydaş katılımı ve uygulama:

Kılınç, eğitim süreçlerinin yalnızca kurum yöneticilerinin değil, toplumun farklı kesimlerinin görüşleriyle şekillenmesi gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede basın mensuplarının yanı sıra mahalle ve köy muhtarları ile diğer eğitim paydaşlarının görüşlerine başvurulmasının planlandığını söyledi. Toplantı, Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının en etkili şekilde uygulanması ve eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SADUN KILINÇ, KENTTE GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA...

KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SADUN KILINÇ, KENTTE GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK KENTTE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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