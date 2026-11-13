Lodos etkisiyle Tekirdağ sahili denizle kaplandı, balıkçılar limanda

Tekirdağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın şiddetiyle Marmara Denizi'nde dalgalar yükseldi, sahil hattına kadar ulaştı ve bazı bölgeler deniz suyu tarafından kaplandı.

fırtına ve kıyı etkileri:

Özellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda dalgaların kıyıyı aşması sonucu suyun dolgu alanına ilerlemesi gözlendi. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede Marmara Bölgesi için rüzgârın güney ve güneybatıdan kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği; hızının saatte 80 ila 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Peş peşe kıyıya vuran dalgalar zaman zaman sahil şeridini aştı ve deniz suyu kıyı boyunca etkisini gösterdi.

deniz ulaşımı ve balıkçılar:

Şiddetli lodos deniz ulaşımını da etkiledi; uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Bölgede faaliyet gösteren balıkçılar ise denizdeki risk nedeniyle tekneleriyle açılmadı. Balıkçı Ercan Coşkunçay, fırtınanın dün akşamdan itibaren etkili olduğunu, meslektaşlarının güvenlik nedeniyle istirahat ettiklerini ve akşamüstüne doğru fırtınanın daha da sertleşmesini beklediklerini söyledi. Coşkunçay, hava şartları düzelirse yarından itibaren yeniden denize çıkmayı planladıklarını belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor; kıyı bölgelerinde ve deniz ulaşımında tedbirli olunması, teknelerin güvenli limanlarda tutulması tavsiye ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yayımladığı uyarılar takip edilmeye devam ediyor.

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