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Gupsi konutlarına kadar inen üç ayı mahallede alarma neden oldu

Hakkâri Gupsi konutlarında çöp konteynerleri çevresinde yiyecek arayan üç ayı görüldü; sakinlere yaklaşılmaması ve mesafe korunması uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Gupsi konutlarına kadar inen üç ayı mahallede alarma neden oldu

Gupsi konutlarında ayılar görüntülendi

Hakkâri'nin Gupsi bölgesinde, konutların bulunduğu alana kadar inen 3 ayı yiyecek ararken görüntülendi. Hayvanlar özellikle çöp konteynerleri çevresinde dolaşırken kaydedildi ve bu durum çevrede yaşayanlar arasında endişe yarattı.

görüntülerin kaydedildiği alan ve gözlemler:

Ayılar, doğal yaşam alanlarından yerleşim bölgelerine inerek konutların yakınında yiyecek aradı. Kayıtlarda herhangi bir fiziksel zarar veya yaralanma bilgisi yer almazken, hayvanların atık alanlarına yöneldiği görüldü.

vatandaşlara yapılan uyarılar:

Sakinlere, özellikle Gupsi konutları bölgesinde akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları istendi. Ayılarla karşılaşılması durumunda hayvanlara yaklaşılmaması, beslenmeye çalışılmaması ve güvenli mesafenin korunması gerektiği hatırlatıldı.

HAKKÂRİ’NİN GUPSİ BÖLGESİNDEKİ KONUTLARA KADAR GELEREK YİYECEK ARAYAN 3 AYI...

HAKKÂRİ’NİN GUPSİ BÖLGESİNDEKİ KONUTLARA KADAR GELEREK YİYECEK ARAYAN 3 AYI GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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