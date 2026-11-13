Nilüfer 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ne 4 kilometrelik yağmur suyu hattı

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde sürdürdüğü altyapı güçlendirme programı kapsamında Nilüfer ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde yeni yağmur suyu hattı inşasına başladı. Proje, mahallenin daha önce altyapısı bulunmayan bölümlerine müdahale ederek yağış sularının kontrollü tahliyesini sağlamayı amaçlıyor.

Teknik ayrıntılar:

BUSKİ ekipleri, Öğrencik Caddesi, Öteyüz Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, İbni Sina Caddesi ve muhtelif sokaklarda, 50 ile 160 santimetre arasında değişen çaplarda borularla toplam 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor. Çalışmalar, yeni yerleşim alanlarında daha önce olmayan altyapıyı tamamlayacak şekilde planlandı.

Kurulan hatlarla yağmur sularının kontrollü olarak toplanması ve kanal sistemine aktarılması hedefleniyor; bu sayede yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin ve altyapı kaynaklı olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Projenin bağlamı ve yürütme süreci:

Başkan Şahin Biba liderliğinde başlatılan altyapı seferberliği çerçevesinde, BUSKİ ekipleri nisan ayı itibarıyla 17 ilçede çalışmalara başladı. Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 35 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi; kasım ayında da ekipler mevsim normalleriyle ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen saha çalışmalarını sürdürdü.

Nilüfer’de yürütülen bu müdahaleler, saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda önceliklendirilerek gerçekleştiriliyor. Ekipler, tespit edilen ihtiyaç noktalarına hızlı ve etkin müdahale sağlayacak şekilde organize edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin altyapısı daha güçlü ve güvenli hale gelecek; özellikle yoğun yağış dönemlerinde yerel çapta su birikintileri ve taşkın riskleri azalacak, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi iyileşecektir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ’NE 4 KİLOMETRELİK YENİ YAĞMUR SUYU HATTI KAZANDIRIYOR.