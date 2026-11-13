şehit ömer halis bulvarı'nda zincirleme çarpışma: kaza anı güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir otomobil yol kenarında park edilen araçlara girerek çok sayıda araca zarar verdi. Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda gerçekleşti ve anbean işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı görüntülerinde:

Görüntülerde H.K. idaresindeki 67 AFL 684 plakalı otomobilin, park edilmiş bölüme hızla girdiği ve peş peşe çarpışmalara neden olduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 5 motosiklet devrilirken, çarpışan otomobil ve motosikletlerden yola çok sayıda parça savruluyor. İlerleyen araçtan yükselen toz bulutu ve olaya şahit olan vatandaşların hızla olay yerine koştuğu anlar kayıtlarda dikkat çekiyor.

ambulansta ek hasar ve soruşturma:

Kazadan etkilenenler için harekete geçen ambulanslardan biri, yaralıları hastaneye götürmek üzere hareket ederken park halindeki bir başka araca çarparak maddi hasara neden oldu. Ambulansta bulunan yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer kaza ile ilgili teknik inceleme ve ifadesi alınacak kişilerin tespitini sürdürüyor.

Görüntüler, kazanın oluş biçimi ve çevredeki tepki açısından olayın dinamiklerini gözler önüne seriyor; delil niteliğindeki kayıtların soruşturmada kullanılacağı bildirildi.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK PARK HALİNDEKİ 5 MOTOSİKLET VE 3 ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN KAZA ANINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.