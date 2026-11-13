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Kışın da sahilde yaşam: Aksu halk plajları yıl boyu açık

Aksu Belediyesi, Kemerağzı'ndaki Huzur, Perge, Kurşunlu ve Mavi Bayraklı Turunç halk plajlarını kışın da sosyal yaşam alanı olarak açık tutuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın da sahilde yaşam: Aksu halk plajları yıl boyu açık

Kışın da sahilde yaşam: Aksu halk plajları yıl boyu açık

Aksu Belediyesi, Kemerağzı sahil bandında bulunan halk plajlarını deniz sezonu dışında da vatandaşın kullanımına sunuyor. Huzur, Perge, Kurşunlu ve Turunç Halk Plajları, modern düzenlemeleri ve sundukları sosyal imkânlarla kış aylarında da bölgenin yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

hizmet ve sosyal olanaklar:

Plajlarda ziyaretçilerin konforu için bir dizi hizmet bulunuyor. Ziyaretçiler ücretsiz Wi-Fi erişimiyle bağlantı kurabiliyor, spor ve boş zaman aktiviteleri için voleybol kortları yer alıyor. Ayrıca sahil bandında sıcak ve soğuk içecek seçenekleri ile fastfood yiyecek hizmetleri sunularak günlük ihtiyaçlar karşılanıyor.

turunç halk plajı ve erişilebilirlik:

Halk plajları arasında öne çıkan Turunç Halk Plajı, Mavi Bayraklı statüsüyle dikkat çekiyor. Turunç aynı zamanda engelsiz plaj imkânına sahip olup, farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların da deniz ve sahil keyfinden yararlanabilmesine olanak sağlıyor.

Bu düzenlemeler sayesinde Kemerağzı sahil bandı, deniz sezonu dışında da ailelerin, gençlerin ve her yaştan vatandaşın vakit geçirebildiği sosyal yaşam noktalarına dönüşüyor. Belediyenin çalışmaları, sahillerin sadece yaz aylarına özgü olmaktan çıkmasını hedefliyor.

AKSU BELEDİYESİ, KEMERAĞZI SAHİL BANDINDA BULUNAN HUZUR, PERGE, KURŞUNLU VE TURUNÇ HALK...

AKSU BELEDİYESİ, KEMERAĞZI SAHİL BANDINDA BULUNAN HUZUR, PERGE, KURŞUNLU VE TURUNÇ HALK PLAJLARININ YANI IRA MAVİ BAYRAKLI TURUNÇ HALK PLAJI, ENGELSİZ PLAJ İMKÂNIYLA DA DENİZ SEZONU DIŞINDA DA AİLELERİN, GENÇLERİN VE HER YAŞTAN VATANDAŞIN VAKİT GEÇİREBİLDİĞİ SOSYAL YAŞAM NOKTALARINA DÖNÜŞÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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