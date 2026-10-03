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Tekirdağ Muratlı-Süleymanpaşa yolunda viraj kazası: bir genç hayatını kaybetti, üçü ağır yaralı

Tekirdağ Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda heyelan bölgesi virajında 59 APR 397 plakalı araç takla attı; Alperen Güllü öldü, üç kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekirdağ Muratlı-Süleymanpaşa yolunda viraj kazası: bir genç hayatını kaybetti, üçü ağır yaralı

Kaza ve ilk müdahale:

Tekirdağ’da Muratlı – Süleymanpaşa karayolu üzerinde, heyelan bölgesi olarak bilinen virajda bugün bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 59 APR 397 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç hurdaya dönerken içeride bulunan dört gençten üçü erkek, biri kadın olmak üzere toplam dört kişi ağır yaralandı.

Kazada araçta bulunan Alperen Güllü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.D. ile araçtaki A.K. ve B.A. ağır yaralanan diğer isimler olarak kaydedildi.

yerinde müdahale ve tahliye:

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkarırken sağlık ekipleri yerde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

soruşturma ve yol güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı; olay yeri incelemesi ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler devam ediyor. Bölgenin heyelan riski taşıması, virajın yapısı ve sürüş hızı soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin özellikle heyelan ve virajlı kesimlerde hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini vurguyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın kesin nedenine ilişkin bulgular, polis incelemesi ve teknik raporların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

MURATLI&#039;DAN SÜLEYMANPAŞA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, HEYELAN BÖLGESİNDEKİ VİRAJDA...

MURATLI'DAN SÜLEYMANPAŞA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, HEYELAN BÖLGESİNDEKİ VİRAJDA YOLDAN ÇIKARAK SAVRULDU. HURDAYA DÖNEN ARAÇTA BULUNAN 3'Ü ERKEK, 1'İ KADIN TOPLAM 4 GENÇ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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