Tekirdağ’da 350 toplanma alanı ve eğitimlerle kent dayanıklılığı yükseliyor

Tekirdağ'da afet hazırlıkları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Candan Yüceer öncülüğünde kenti muhtemel afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için kapsamlı bir hazırlık programı yürütüyor. Bu çerçevede belediye, 350 afet toplanma alanı belirledi ve 14 geçici barınma alanının proje ve altyapı çalışmalarını tamamladı.

Lojistik ve temel ihtiyaç temini:

Afet sonrası temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla iki seyyar aşevi, 225 WC-duş konteyneri, iki seyyar duş-WC ünitesi ile 125 çadır temin edildi. Bu malzemeler, acil durumlarda hızlı müdahale ve barınma desteği sağlayacak şekilde hazır tutuluyor.

Arama kurtarma ve eğitim çalışmaları:

Belediyenin müdahale kapasitesini güçlendirmek için 14 uydu telefonu, 11 dron ve 40 takım kırıcı-kesici ekipman temin edildi; ayrıca 25 konteyner ilçelere dağıtıldı. Deprem simülasyon TIR'ı aracılığıyla düzenlenen eğitimlerle yaklaşık 480 bin vatandaşa afet farkındalığı ve müdahale eğitimi verildi.

Kentsel dönüşüm ve risk haritalama:

Kent genelindeki yaklaşık 220 bin binanın ruhsat tarihlerine ilişkin veriler coğrafi bilgi sistemine aktarıldı ve Tekirdağ Dönüşüyor platformu ile kentsel dönüşüm çalışmalarına destek sağlanıyor. Afet risklerinin belirlenmesi amacıyla 36 bin 863 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışması yapılırken, 6 bin 313 kilometrekarelik alanda jeolojik-jeoteknik etütler tamamlandı.

Belediye, afet bilincinin artırılması, güvenli yapılaşma ve arama-kurtarma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar afet toplanma alanlarına ilişkin bilgilere afet.tekirdag.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFET RİSKLERİNİ AZALTMAK VE KENTİ OLASI AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 350 AFET TOPLANMA ALANI BELİRLERKEN, 14 GEÇİCİ BARINMA ALANININ PROJE VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.