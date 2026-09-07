Tekirdağ'da evlere teslim edilen okul çantaları ailelerin masraflarını azaltacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik okul çantası ve kırtasiye seti dağıtımına başladı. İlk etapta ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan setler, belediye ekipleri tarafından doğrudan ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Dağıtım süreci ve kapsam:

Dağıtım çalışmaları, Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. İlk aşamada ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere öncelik verilirken, ilerleyen süreçte destek kapsamının diğer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de kapsayacağı bildirildi.

Amaç ve beklentiler:

Proje, öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı ve ailelerin kırtasiye masraflarını azaltmayı hedefliyor. Belediyenin evlere teslim uygulaması, yardımın hızlı ve doğrudan ulaşmasını sağlayarak hem öğrenci hem de ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE SOSYAL YARDIM ALAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ DESTEĞİ VERMEYE BAŞLADI.