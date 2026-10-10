Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda bir kişi tutuklandı

Tekirdağ valiliği koordinasyonunda geniş çaplı operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına ilişkin bir çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamet ile merkeze bağlı Kazandere Mahallesi’nde arama yapıldı.

ele geçirilen materyallerin kapsamı:

Aramalarda çok sayıda eser ve materyal bulundu. Ekipler, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait para, 254 kâğıt para, 2 öğretici sikke kitabı ile 16 mezat kartı ele geçirdi. Ayrıca 5 adet 9 milimetre çapında dolu fişek bulundu.

şüphelilerin adli işlemleri:

İşlemler sonrasında 2 şüpheli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

TEKİRDAĞ’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 314 SİKKE, YÜZLERCE OBJE VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.