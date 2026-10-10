Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda bir kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 2 bin 314 sikke, yüzlerce obje ve çok sayıda materyal ele geçirildi; iki şüpheliden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda bir kişi tutuklandı

Tekirdağ valiliği koordinasyonunda geniş çaplı operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına ilişkin bir çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamet ile merkeze bağlı Kazandere Mahallesi’nde arama yapıldı.

ele geçirilen materyallerin kapsamı:

Aramalarda çok sayıda eser ve materyal bulundu. Ekipler, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait para, 254 kâğıt para, 2 öğretici sikke kitabı ile 16 mezat kartı ele geçirdi. Ayrıca 5 adet 9 milimetre çapında dolu fişek bulundu.

şüphelilerin adli işlemleri:

İşlemler sonrasında 2 şüpheli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

TEKİRDAĞ’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 314 SİKKE, YÜZLERCE...

TEKİRDAĞ’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 314 SİKKE, YÜZLERCE OBJE VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı
images

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı
images

Gece saatlerinde silahlı saldırı: Enes Ertaş hayatını kaybetti
images

Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'

Tahkim kurulu Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasını onadı

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması