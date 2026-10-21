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Tekirdağ'ın keşif rotası TEK Rota ile ilçeler keşfe çıkıyor

TEK Rota ile Tekirdağ'da 11 ilçeden vatandaşlar müzeler ve Istranca Ormanları'nda yürüyüşlerle kent tarihini ve doğasını keşfediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'ın keşif rotası TEK Rota ile ilçeler keşfe çıkıyor

TEK Rota’yla yerel değerler ön plana çıkıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan TEK Rota projesi, kent sakinlerini yaşadıkları şehrin tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleriyle buluşturuyor. Proje, Dr. Candan Yüceer öncülüğünde hayata geçirilerek 11 ilçede yaşayan vatandaşların ortak keşiflere katılmasını amaçlıyor ve yerel turizm bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk durak Süleymanpaşa:

Programın açılışı 17 Ekim’de Kapaklı’dan katılan vatandaşlarla Süleymanpaşa’da yapıldı. Katılımcılar sırasıyla Namık Kemal Evi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Süleymanpaşa Fotoğraf Müzesi, İbrahim Balaban Resim Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi ve Rakoczi Müzesini ziyaret etti. Gün, Tekirdağ sahilinde gerçekleştirilen gezinin ardından tamamlanarak kentin geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimi yakından tanıtıldı.

Istranca Ormanları'nda doğayla buluşma:

18 Ekim programında Çerkezköy’den katılan vatandaşlar Saray ilçesindeki Istranca Ormanlarında doğa yürüyüşüne katıldı. Doğayla iç içe yapılan bu etkinlik, katılımcılara Tekirdağ’ın doğal zenginliklerini deneyimleme olanağı sundu.

Çorlu rotası ve gelecek programlar:

TEK Rota kapsamında yeni geziler planlanmaya devam ediyor. Buna göre Muratlı’dan 21 Ekim’de ve Hayrabolu’dan 25 Ekim’de katılacak gruplar Çorlu’nun tarihî ve kültürel noktalarını ziyaret edecek. Gezi programında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi, Fetih Cami, Tarihî Çorlu Evi, Atatürk Evi ve Süleymaniye Cami gibi mekânlar yer alıyor. Ayrıca 24 Ekim’de Çorlu’dan hareket edecek vatandaşlar Saray’daki Istranca Ormanları yürüyüşüne katılacak.

Proje, Tekirdağ’ın turizm potansiyelini tanıtmayı, ilçeler arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı ve yerel değerlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlayarak farklı rotalarla devam edecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN TEK ROTA PROJESİYLE KENTİN 11 İLÇESİNDE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN TEK ROTA PROJESİYLE KENTİN 11 İLÇESİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, TEKİRDAĞ'IN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ KEŞFEDİYOR. İLK GEZİLERİ SÜLEYMANPAŞA VE SARAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM KAPSAMINDA VATANDAŞLAR MÜZELERİ ZİYARET ETTİ, ISTRANCA ORMANLARI'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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