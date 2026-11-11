Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi

olayın ayrıntıları:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. İddiayı değerlendiren aile, durumu çocuğun annesi aracılığıyla polise bildirdi.
gözaltı ve adli işlem:
Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.
soruşturmanın seyri:
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; adli süreç işlemlerinin sürdüğü ve konuyla ilgili yasal prosedürlerin işletildiği bildirildi. İlgili makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında tarafların ifadelerine başvuruldu.
A.Ç. POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
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