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Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa yönelik istismar iddiasıyla A.Ç. gözaltına alındı; şüpheli suçlamaları reddedip adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi

olayın ayrıntıları:

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. İddiayı değerlendiren aile, durumu çocuğun annesi aracılığıyla polise bildirdi.

gözaltı ve adli işlem:

Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; adli süreç işlemlerinin sürdüğü ve konuyla ilgili yasal prosedürlerin işletildiği bildirildi. İlgili makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında tarafların ifadelerine başvuruldu.

A.Ç. POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

A.Ç. POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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