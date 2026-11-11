Silivri'de akşam saatlerinde site panosunda patlama paniği

Silivri'de site panosunda patlama

İstanbul Silivri'de bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama, akşam saatlerinde paniğe yol açtı. Olay, Saat 19.00 civarında Silivri Yeni Mahallede kaydedildi. Begöçenler kısa süreli panik yaşarken, patlamanın ardından çıkan yoğun duman çevredekilerin dikkatini çekti.

Müdahale ve güvenlik:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntüler ve soru işaretleri:

Panoda meydana gelen ve panik yaratan patlamalar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Patlamanın nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı; olayla ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler sürüyor.

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı