Van Bommel: Türkiye fırsat yakadı ama sonucu çeviremedi, biz hazırız

van bommel'in maç öncesi değerlendirmesi

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Van Bommel, Türkiye'nin rakiplerine karşı birçok pozisyon ürettiğini ancak bunları sonuca çeviremediğini vurguladı: "Türkiye’nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi."

rakip analizi ve taktiksel hazırlık:

Van Bommel, Türkiye'nin yakaladığı fırsatlara dikkat çekerek, sahaya çıkarken bunun göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Yeni teknik direktörün gelişiyle Türkiye'nin oyun tarzında muhtemel bir değişiklik olabileceğini belirten Van Bommel, ekibini bu ihtimale göre hazırladıklarını aktardı. Fransızlarla oynanan maçta kendi oyun planlarını uyguladıklarını ifade eden Van Bommel, yüksek baskı ve hızlı geçişler üzerine kurulu anlayışı daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi. Van Bommel sözlerini, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek oyunu ileri taşımak istediklerini belirterek noktaladı.

lukaku kararı ve kanat tercihleri:

Romelu Lukaku'nun İzmir'e getirilmemesiyle ilgili soruya Van Bommel, oyuncunun kalça kaynaklı bir sakatlık yaşadığını ve dün antrenmana katılmasına rağmen maç için getirmemenin doğru olduğuna ortak karar verdiklerini söyledi. Van Bommel, "Pazar günkü maça hazırlayacağız. Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe’de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bommel ayrıca Doku hakkında da değerlendirme yaparak, oyuncunun iki kanatta da görev yapabilmesinin takıma daha fazla seçenek sunduğunu ve tehlikeli bir isim olduğunu belirtti.

oyun planı ve takım ruhu:

Teknik adam, takımın savunmadan atağa ve ataktan savunmaya hızlı geçişlerle baskı yoğunluğunu artırmayı hedeflediğini söyledi. Fransa maçındaki performansın kendi oyun planlarının göstergesi olduğunu söyleyen Van Bommel, bu planı geliştirerek rakibin zayıf yönlerinden daha fazla fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Basın toplantısında söz alan Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans ise tamamen milli takıma odaklandığını ve hem Manchester United hem de Belçika için çok çalışmaya devam edeceğini belirtti. Tielemans, milli takım ortamının kendisine iyi geldiğini ifade ederek, "Milli takım bana iyi geliyor" dedi.

YOURİ TİELEMANS(SOLDA), MARK VAN BOMMEL(SAĞDA)