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Tekkeköy'de iş yerinde üç kaçak motor bulundu

Samsun Tekkeköy'de bir iş yerinde yapılan aramada 3 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekkeköy'de iş yerinde üç kaçak motor bulundu

Tekkeköy'de kaçak motor operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 3 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi ve suç unsurlarına el konuldu.

Operasyonun ayrıntıları:

Arama, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. Ekiplerin tespit ve müdahalesi sonucu ele geçirilen parçalar kayda geçirilirken, olay yerinde yapılan inceleme ve tutanak işlemleri soruşturmanın seyrine ilişkin temel verileri oluşturdu.

Hukuki süreç ve takip:

Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. İlgili kişi ve ele geçirilen emtianın yasal süreci, kolluk kuvvetleri ile adli makamlar tarafından takip edilecek.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA 3 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI OTOMOBİL MOTORU...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA 3 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI OTOMOBİL MOTORU ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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