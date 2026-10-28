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Teknofest ilhamıyla yazdı: 12 yaşındaki Erva'nın 'Zamandan Zamana' macerası

Malatya'da 12 yaşındaki Erva Aydın, TEKNOFEST’ten ilham alıp 'Zamandan Zamana' adlı kitabını yazdı; ayda 3-4 bin sayfa okuyor ve kitap fuarına katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Teknofest ilhamıyla yazdı: 12 yaşındaki Erva'nın 'Zamandan Zamana' macerası

Malatya'dan TEKNOFEST'e, hayalden sayfalara

Malatya'da yaşayan 12 yaşındaki Erva Aydın, babasıyla ziyaret ettiği TEKNOFEST'ten aldığı ilhamla ilk kitabı olan 'Zamandan Zamana''yı kaleme alarak edebiyat dünyasına adım attı. Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Aydın, küçük yaşlardan beri kitap okumaya ve yazmaya ilgi duyduğunu; yazarlık serüveninin 5. sınıftaki Türkçe öğretmeninin teşvikiyle başladığını belirtti.

TEKNOFEST'ten gelen ilham:

Erva Aydın, kitabının konusunu şu sözlerle anlattı: 'Kitabım, üç arkadaşın bir keşif yapmasıyla bu icadın onları geleceğe götürmesini ve sonrasında yaşadıkları maceraları konu alıyor.' Ziyaret ettiği fuarda gördüğü keşifler ve ülkenin savunma sanayisindeki çalışmaların onu motive ettiğini söyleyen Aydın, TEKNOFEST'in yarattığı atmosferin hikâye kurgusunda belirleyici olduğunu vurguladı.

Okuma, yazma ve günlük disiplin:

Erva, akıllı telefon ve sosyal medya kullanmadığını ifade ederek zamanını büyük oranda okumaya ayırdığını belirtti. Aydın, ayda ortalama 3-4 bin sayfa kitap okuduğunu söyledi ve yaşıtlarına telefon başında fazla vakit harcamayıp daha çok kitap okumalarını tavsiye etti. Yazmanın yaşa bağlı bir işlem olmadığını, küçük yaşta da kitap yazılabileceğini vurgulayan genç yazar, yazma sürecinde aile desteğinin önemine dikkat çekti.

Fuar deneyimi ve yeni projeler:

Malatya’da düzenlenen 12. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda 12 yaşında bir yazar olarak yer almaktan heyecan duyduğunu belirten Aydın, okurlardan aldığı olumlu tepkilerin motivasyonunu artırdığını söyledi. Yeni kitaplar üzerinde çalıştığını; eserlerinin konusunu sürpriz olması için ailesiyle bile paylaşmadığını açıkladı. Eğitim hayatına ilişkin tercihinde ise Cumhurbaşkanı'nın imam hatip mezunu olmasının etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Genç yazarın öyküsü, küçük yaşta verilen teşviklerin, fuar ve sergi deneyimlerinin birikerek somut eserlere dönüşebileceğini gösteriyor. Erva Aydın, hem okuma hem de yazma alışkanlığıyla ilerleyen dönemde yeni projelerini okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

12 yaşındaki Erva, TEKNOFEST&#039;ten ilham alarak ilk kitabını yazdı

12 yaşındaki Erva, TEKNOFEST'ten ilham alarak ilk kitabını yazdı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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