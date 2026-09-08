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Telefonu araçta kalınca iki gün Titus Tüneli'nde mahsur kalan genç kurtarıldı

Hatay'da telefonu araçta kalan 28 yaşındaki A.A., Titus Tüneli'nde düşüp iki gün mahsur kaldı; jandarma ve turistlerin bildirisiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Telefonu araçta kalınca iki gün Titus Tüneli'nde mahsur kalan genç kurtarıldı

Titus Tüneli'nde iki gün mahsur kalan genç kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki tarihi Titus Tüneli çevresinde meydana gelen olayda, ailesinin iki gündür kendisinden haber alamadığı 28 yaşındaki A.A. tünelde mahsur halde bulundu. Genç, telefonunu aracında unuttuğu için dışarı çıkıp yardım çağırma imkânı bulamadı.

Olayın gelişimi:

A.A., aracıyla tünel çevresine geldiği sırada dengesini kaybedip taşa takılarak düştü ve baygınlık geçirdi. Olay sonrası ailesinin haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında tüneli gezen turistlerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Kurtarma ve sağlık durumu:

Jandarma ekipleri tarafından tünelde mahsur bulunan A.A., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağabeyi Mehmet Ali Alacan, iki gün boyunca haber alamadıkları için tedirgin olduklarını, ağabeyinin hafta sonu kafa dinlemek için tünel çevresinde gezintiye çıktığını ve yürürken ayağının taşa takılması sonucu düştüğünü anlattı. Alacan, turistlerin durumu yetkililere bildirmesi ve jandarma ile diğer ekiplerin çalışmasıyla ağabeyini sağ salim buldukları için teşekkür etti.

HATAY&#039;DA AİLESİNİN İKİ GÜNDÜR HABER ALAMADIĞI 28 YAŞINDAKİ A. A İSİMLİ GENÇ, TARİHİ TİTUS...

HATAY'DA AİLESİNİN İKİ GÜNDÜR HABER ALAMADIĞI 28 YAŞINDAKİ A. A İSİMLİ GENÇ, TARİHİ TİTUS TÜNELİNDE MAHSUR KALMIŞ HALDE BULUNDU. İKİ GÜNDÜR TARİHİ TİTUS TÜNELİNDE MAHSUR KALAN A.A, KAFA DAĞITMAK İÇİN DAĞDA GEZDİĞİ ESNADA AYAĞININ TAŞA TAKILMASIYLA DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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