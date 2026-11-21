Muş'ta tellere dizilen kuşlar:

Muş’un Hasköy ilçesinde elektrik tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu, yan yana sıralanarak dikkat çekici bir görünüm ortaya çıkardı. Teller boyunca dizilen kuşlar, oluşturdukları yoğunluk ve renklerle göze çarptı.

Toplu hareket ve düzen:

Teller üzerinde bekleyen kuşlar zaman zaman hep birlikte hareket ederek dinamik sahneler oluşturdu. Bir arada dizilen sığırcıkların eşzamanlı davranışı, izleyenlere adeta küçük bir görsel şölen sundu.

Doğal bir manzara:

Bu tür toplu konma ve ani toplu hareketler, bölgedeki doğal yaşamın canlı örneklerinden biri olarak öne çıktı ve gözlemleyenlerin ilgisini çekti.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNE KONAN YÜZLERCE SIĞIRCIK KUŞU, OLUŞTURDUKLARI GÖRÜNTÜLERLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.