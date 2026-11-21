Afyonkarahisar'da sağanak kısa sürede etkisini gösterdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Kısa süre içinde bastıran yağmurla birlikte kent merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Ulaşım ve günlük yaşamda aksama:

Yoğun yağış ve eşlik eden fırtına nedeniyle araç sürücüleri ile yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle geniş bulvar ve yan yolların bazı bölümlerinde su birikintileri trafik akışını yavaşlattı ve yürümeyi zorlaştırdı.

Vatandaşların yaşadıkları ve hava sıcaklığı:

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı; şemsiyesiz dışarı çıkanlar başlarını ceket ve çantalarıyla örtmeye çalıştı. Gün içindeki hızlı değişim hissedilir oldu; termometreler gün boyunca yaklaşık 12 dereceye kadar düştü.

Kısa süreli ama yoğun geçen sağanak ve rüzgâr, kent yaşamında geçici aksamalara neden oldu. Meteoroloji uyarılarıyla başlayan süreç, şehir sakinlerinin gün planlarını etkilemeye devam etti.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN AFYONKARAHİSAR’DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. YAĞIŞLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN FIRTINA İSE KENTTE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.