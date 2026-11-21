Muş’un Hasköy ilçesinde sıra halinde toplanma

Sabah ve akşam saatlerinde Muş’un Hasköy ilçesi yakınlarında gözlemlenen manzara, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Elektrik tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu, teller boyunca yan yana dizilerek dikkat çeken bir görünüm oluşturdu.

görüntülerin detayları:

Tellerde bekleyen kuşlar zaman zaman topluca hareket ederek değişen şekiller meydana getirdi. Yan yana dizilişleri ve anlık eşgüdümlü hareketleri, fotoğraf ve video çekenlerin karelerine yansıdı. Oluşan kompozisyon, hem doğal estetik hem de canlıların toplu davranışlarının görsel bir örneğini sundu.

kuşların davranışı ve izleyici etkisi:

Topluluk halinde konma ve birlikte hareket etme davranışı, izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Yerel halk, bu tür görüntülerin kısa süreliğine de olsa doğayla kurulan bağlantıyı güçlendirdiğini belirtti. Uzaktan izleyenler ve kayıt alan kişiler, kuşların düzenli dizilişini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Olay, herhangi bir müdahale gerektiren bir durum olarak değerlendirilmedi; kuşların doğal alışkanlıkları çerçevesinde görülen bu toplanma, bölgeye özgü kısa süreli bir görsel şölen olarak kayda geçti.

Yetkililer, elektrik hatlarına konan kuşların sık görüldüğünü ve genellikle tehlike oluşturmadığını, ancak izleme ve fotoğrafçılık sırasında güvenli mesafenin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Muş’ta elektrik tellerine konan sığırcık kuşları görsel şölen sundu