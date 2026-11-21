Boyabat kalesinin yer altı mağaraları:

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan tarihi Boyabat Kalesinin yer altındaki mağara oluşumları, alt bölümlere doğru ilerledikçe birden fazla bölüm ve geçişin varlığını ortaya koyuyor. Mağaranın daha derin noktalarından Boyabat Orta Çarşı'ya uzandığı ifade edilen geçişlerin ve çıkış noktalarının geçmişte yetkili makamlarca kapatıldığı belirtildi.

gözlemler ve korunma çağrısı:

Görüntüleme sırasında mağaranın çeşitli noktalarında çöplerin bulunduğu görüldü; bu durum, alanın bakım ve temizlik ihtiyacını net biçimde gösterdi. Tarihi ve turistik öneme sahip alanın mevcut durumu, profesyonel temizlik, düzenli bakım ve korunma tedbirlerinin gerekliliğini vurguluyor.

Mağaranın özgün yapısının korunması ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor. Boyabat Kalesi'nin yer altı bölümlerinin temiz ve korunmuş tutulması, hem kültürel mirasın sürdürülmesi hem de bölge turizminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

BOYABAT KALESİ'NİN GİZEMLİ MAĞARASI BAKIMSIZLIĞIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ