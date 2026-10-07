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tepebaşı'nda alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet sürücüsü park halindeki SUV'ye çarptı; kontrolünde 1.90 promil alkollü olduğu belirlenen E.T.'ye 25 bin TL para cezası verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

tepebaşı'nda alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

tepebaşı'nda alkollü sürücünün park halindeki araca çarpması

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde park halindeki SUV araca çarptı. Olayda araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan E.T. idaresindeki 26 APL 518 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halinde bulunan 35 ATA 283 plakalı SUV araca çarptı. Kaza sırasında çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

polis müdahalesi ve işlemler:

Olay yerine gelen trafik ve asayiş ekipleri, sürücü E.T.'ye yapılan kontrollerde 1.90 promil alkollü olduğunu belirledi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu saptanan sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü işlemleri için emniyet merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; adli süreç ve trafik idari işlemleri devam ediyor.

KAZA

KAZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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