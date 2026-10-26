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Tepebaşı'nda kontrol kaybı: otomobil dolmuşa çarparak ağaca çarptı

Tepebaşı'nda kontrolünü kaybeden otomobil önce 26 M 0193 plakalı dolmuşun tamponuna sürttü, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu; yaralı yok.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda kontrol kaybı: otomobil dolmuşa çarparak ağaca çarptı

kaza detayları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 10.40 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 26 HD 379 plakalı otomobilin önce bir dolmuşun tamponuna sürtündüğü, ardından yol kenarındaki bir ağaca çarparak durduğu bildirildi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve ismi açıklanan C.D. idaresindeki otomobil, Çilem Caddesi'nden gelerek köprü üzerinden Kıraç Sokak'a dönüş yapan dolmuşun (sürücü A.I., plaka 26 M 0193) tamponuna temas etti. Çarpmanın ardından otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak büyük ölçüde hasar gördü.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede olası ikinci bir kazanın önlenmesi için bölgeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Dolmuşta bulunan 4 yolcu, olay yerinde başka bir araca nakledilerek ulaşımı sağlandı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı; şans eseri herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

çevre tepkisi ve inceleme:

Olay yerindeki esnaf, çarpma sonucu eğilen ve yayalar için tehlike arz eden ağacın ilgili kurumlarca onarılması gerektiğini vurguladı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; hasarın boyutu ve kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE KONTROLDEN ÇIKAN VE BİR DOLMUŞUN TAMPONUNA SÜRTEN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPARAK...

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN VE BİR DOLMUŞUN TAMPONUNA SÜRTEN OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİĞİ TRAFİK KAZASI MADDİ ZARARLA ATLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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