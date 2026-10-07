Tercih öncesi bir ay: 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' ile kampüs hayatını tanıma fırsatı

Proje dördüncü dönemde lise öğrencilerini ağırlıyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve isim tescili alınan 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi, dördüncü kez lise öğrencilerini kampüsüne davet etti. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, 12'nci sınıf öğrencilerinin üniversite tercihi öncesinde gerçekçi bir deneyim edinmesini hedefliyor.

Projenin hedefi ve üniversite tarafından yapılan açıklamalar:

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen oryantasyon programında proje detayları paylaşıldı. Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Turan, öğrencilere yalnızca tavsiye vermenin yetmediğini vurgulayarak, "Öğrencilerimize doğru tercih yapmaları gerektiğini söylüyoruz ancak doğru tercihin nasıl yapılacağını ve üniversite hayatının nasıl olduğunu bir türlü yaşayarak öğretmedik. Bu proje, bu açıdan çok kıymetli. Sizler burada bir ay boyunca doğru tercihi öncesinde yaşayarak öğreneceksiniz" dedi.

BTÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zahid Ecevit ise projenin öğrencilerin zaman kaybetmeden doğru tercih yapmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti: "Gençlerimiz üniversite sınavına bir kez giriyor. Yanlış bir tercih yaptıklarında ise bu durum zaman kaybına neden olabiliyor. Biz, öğrencilerimizin zaman kaybetmeden doğru tercih yapmalarını önemsiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar da bu konuyu öncelikli bir mesele olarak ele aldı ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün değerli katkılarıyla bu projeyi hayata geçirdi." Ecevit, programın amaç, işleyiş ve öğrencilerin üniversitede geçirecekleri süreç hakkında bilgi verdi.

Öğrenci deneyimi ve program takvimi:

Projeye katılan öğrenciler, 5-30 Ekim tarihleri arasında BTÜ'de bir ay süresince üniversite öğrencileri gibi kampüs yaşamına katılacak. Katılımcılar ilgi duydukları akademik programların derslerine girme, akademisyenlerle iletişim kurma ve kütüphane ile yemekhane gibi üniversite imkânlarından yararlanma fırsatı bulacak. Bu pratik deneyimin, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Oryantasyon programında öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı; etkinlik Kahoot yarışması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Katılımcılar, gerçek kampüs deneyimi kazanmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ve programın tercih kararlarında yol gösterici olacağını ifade ettiler.

BTÜ ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, hem öğrencilerin üniversite hayatını yakından tanımasına hem de yanlış tercihlerden kaynaklanabilecek zaman kayıplarının önlenmesine odaklanıyor.

BTÜ’NÜN TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK HAYATA GEÇİRDİĞİ “TERCİHTEN ÖNCE ÜNİVERSİTENİ YAŞA” PROJESİ, DÖRDÜNCÜ KEZ LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLIYOR. ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ ÖNCESİNDE BİR AY BOYUNCA BTÜ’DE DERSLERE KATILARAK KAMPÜS YAŞAMINI DENEYİMLEYECEK ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN ORYANTASYON PROGRAMINDA PROJE VE ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.