Terfi heyecanı: Bolu polisi yeni rütbelerine kavuştu

Terfi töreni Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı yaşandı. Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine yükselen emniyet mensuplarının rütbeleri, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takıldı.

Tören detayları:

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende İpar, terfi eden personelle bir araya gelerek yeni rütbelerini takdim etti. Törende emniyet mensuplarının meslek hayatlarında yeni bir döneme adım atmasının heyecanı görüldü.

İpar'ın tebrik mesajı:

Yılmaz İpar, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve emniyet teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Tören, mesleki motivasyon ve görev sorumluluğunu vurgulayan bir atmosferde sona erdi.

BOLU’DA BAŞKOMİSERLİKTEN EMNİYET AMİRLİĞİ RÜTBESİNE TERFİ EDEN POLİSLERİN YENİ RÜTBELERİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.