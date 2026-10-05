Terörsüz gelecek ve nitelikli yükseköğretim çağrısı: Eğitim-Bir-Sen'in 2026-2027 öncelikleri

Eğitim-Bir-Sen'in 2026-2027 akademik yılı değerlendirmesi:

Eğitim-Bir-Sen, 2026-2027 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek sendikanın yükseköğretim alanındaki beklentilerini yazılı bir açıklamayla paylaştı. Açıklamada, sahadan gelen talepler, bilim çalışanlarının öncelikleri ve çözüm önerileri çerçevesinde üniversitelerin ve ilgili kurumların kısa ve orta vadede atması gereken adımlar sıralandı.

ilk ders teması: 'Terörsüz Türkiye':

Sendika, açılış törenleri ve ilk derslerde 'Terörsüz Türkiye' temasının ele alınmasını önemsediklerini vurguladı. Açıklamada akademik üretimin ve bilimsel düşüncenin gelişmesinin temel koşullarından birinin; can güvenliğinin sağlandığı, toplumsal huzur ve istikrarın hakim olduğu bir ortam olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede 'Terörsüz Türkiye' vurgusu, yalnızca güvenlik politikası söylemi olarak görülmemeli; ülke kaynaklarının terörle mücadele yerine daha fazla Ar-Ge'ye, eğitime ve bilimsel altyapıya aktarılabildiği bir vizyonun akademik düzeyde ilanı olarak değerlendirilmelidir. Açıklamada, bu hedefin günübirlik bir gündem olmadığı, Türkiye'nin yarım yüze yakın süredir mücadele ettiği bir sorunu geride bırakma ve geleceğe daha güçlü imkanlarla yönelme amacını taşıdığı belirtildi.

kontenjan ve insan gücü planlaması yeniden ele alınmalıdır:

Eğitim-Bir-Sen, yükseköğretimde kontenjanların belirlenmesinde üniversite kapasitesi ve taleplerinin yanı sıra ülkenin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacı, demografik gelişmeler, öğrencilerin tercih ve kayıt eğilimleri, bölgesel ihtiyaçlar ve mezunların istihdam imkanlarının esas alınması gerektiğini vurguladı. Bazı programlarda kontenjanların dolmaması ve bazı alanlarda ihtiyaçtan fazla mezun verilmesinin mevcut planlamanın revize edilmesi zorunluluğunu gösterdiği kaydedildi. Açıklamada YÖK başta olmak üzere MEB, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve diğer paydaşların birlikte uzun vadeli bir yükseköğretim insan gücü planlaması oluşturmasının şart olduğu ifade edildi.

idari personelin üniversiteler arası yer değişikliği gereklilikleri:

Toplu sözleşme hükmüyle getirilen YÖK nezaretinde üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliğinin yeni bir dönem başlattığı belirtilirken, mevcut uygulamanın kalıcı ve sürdürülebilir bir sisteme dönüşmediği kaydedildi. Açıklamada, yer değişikliğinin sürekli, düzenli, kapsamlı ve erişilebilir hale getirilmesi; objektif, somut, öngörülebilir ve denetlenebilir kriterler esas alınarak diğer kamu kurumlarındaki benzer sistemler düzeyinde bir mekanizma kurulması gerektiği ifade edildi.

deprem bölgesi için geliştirme ödeneği talebi:

Eğitim-Bir-Sen, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarının en az 18 ay süreyle yüzde 250 oranında uygulanmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat depremini en ağır yaşayan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin de bu listeye eklenmesi ve her iki ilçede görev yapan öğretim elemanlarının düzenlemeden yararlanmasının sağlanması talep edildi.

paydaş katılımı ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması:

Açıklamada, öğrenciler, akademik ve idari personel ile yetkili sendika temsilcisinin senato çalışmalarına, konu ve yere göre karara ortak ya da gözlemci olarak katılabilmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Toplu sözleşme hükümlerinin ise kural olarak kanun gibi geçerli ve tarafları bağlayıcı olduğuna dikkat çekilerek, bu hükümlerin iki yıl süreyle geçerli olduğu ve ilgili kamu kurumlarının uygulamayı tercih meselesi haline getiremeyeceği belirtildi.

üniversitelerin uluslararası duyarlılığı ve çağrı:

Gazze özelinde başlayan öğrenci ve akademisyen eylemlerinin gösterdiği üzere, akademik ve ekonomik boykotun şiddet içermeyen, sivil itiraz yöntemlerinden biri olduğu ifade edildi. Eğitim-Bir-Sen, terörsüz ve huzurlu bir Türkiye ikliminde, evrensel ahlaki duruşundan taviz vermeyen, uluslararası standartlarda bilgi üreten bir akademinin ülkenin geleceğinin omurgası olacağını vurguladı ve tüm siyasi karar alıcılar, YÖK, MEB ve akademik camiayı ortak akılla hareket etmeye çağırdı. Açıklama yeni akademik yıl için iyi dileklerle son buldu.

EĞİTİM-BİR-SEN, 2026-2027 AKADEMİK YILINDA BEKLENTİLERİNİ YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPARAK YAYIMLADI.