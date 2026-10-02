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Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi

MASAK incelemesinde şüpheli para trafiği tespit edilen, DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 6 şüpheli, İstanbul'da ifade sonrası adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi

operasyon ve sevk işlemi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheli bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimlerindeki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa gönderildikleri bildirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen hesap incelemelerinde şüpheli para trafiği tespit edilmesi üzerine durum, savcılık ve kolluk birimlerine iletildi. Emniyet kaynakları, zanlıların DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları olduğu şüphesiyle takibe alındığını açıkladı.

hesap hareketleri ve finansal bağlantılar:

İncelemede, eşi örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan yabancı uyruklu Akide İ. isimli kadının banka hesabına 2021 ve 2025 yılları arasında toplam 1.270.270 lira giriş-çıkış olduğu tespit edildi. MASAK'ın şüpheli bulduğu para hareketleri arasında, Akide İ.'nin hesabına yurt dışından kaynağı belirlenemeyen 276 bin Amerikan doları girişinin de yer aldığı kaydedildi.

İddialara göre zanlılar, "yardım" adı altında topladıkları paraları istismar ederek örgüt mensuplarına aktardı. Yapılan tespitlerde, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensuplarına Kütahya Dumlupınar ve İstanbul Maltepe cezaevlerine parça parça olmak üzere her birine 100'er bin lira transfer edildiği belirlendi.

Emniyet yetkilileri, söz konusu para akışını organizatörlük ettiği öne sürülen yabancılardan oluşan bir hücrenin deşifre edildiğini, şüphelilerin geçen Salı günü gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

DEAŞ üyelerine para aktarmakla suçlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

DEAŞ üyelerine para aktarmakla suçlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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