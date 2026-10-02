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İzmir'de milyonluk kaçakçılık operasyonunda safran ve yüz binlerce makaron ele geçirildi

Menemen Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'lik kaçak tütün ve safran bulundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de milyonluk kaçakçılık operasyonunda safran ve yüz binlerce makaron ele geçirildi

Operasyonun yürütülüşü:

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği öncülüğünde kent genelinde planlı takip ve tespitler yapıldı. Yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin ikamet ve iş yerleri tek tek tespit edildi.

Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler ve değer:

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Buluntular arasında 412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 adet boş makaron, 1.651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 7 elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kağıdı ve 2 adet sigara imalatında kullanılan makine yer aldı.

Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ile daralı ağırlığı 50 gram gelen kaçak safran maddesine el konuldu.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet güçleri, ele geçirilen malzemeler ve delillerin incelenmesine devam ederken, soruşturmanın devam ettiği ve gerekli adli süreçlerin işletildiği belirtildi.

İZMİR&#039;DE KAÇAK TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 3...

İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 3 İLÇEDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL OLAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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