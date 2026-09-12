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Ters yolda başlayan kargaşa: polis müdahalesiyle anayola fırlayan sürücü

Bursa Osmangazi'de anayolda ters yöne giren Büşra A., polislerce durdurulunca gazetecilere tükürdü, bayılma numarası yaptı ve anayola fırladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 05:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ters yolda başlayan kargaşa: polis müdahalesiyle anayola fırlayan sürücü

Olayın kısa özeti:

Gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anayolda ters yönde ilerleyen bir otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı, ekiplerin müdahalesine direnç gösterdi ve olay kısa sürede kargaşaya dönüştü.

Polis müdahalesi ve tepki:

Yetkililerin durdurmasının ardından haberde adı geçen Aydoğdu olduğu belirtilen sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdü. Bir süre sonra bayılma numarası yaparak yere yattığı görülen kadın, kısa süre içinde yeniden ayağa kalktı ve olay sırasında kendisini sanatçı olarak tanıttığı iddia edildi.

Yol ortasında tehlikeli anlar:

Ekiplerin müdahalesi sırasında polis aracına saldıran şüpheli, polislerin elinden kurtularak anayola doğru koştu. Seyir halindeki araçların arasına fırlayan kadın, çarpılmaktan son anda kurtarıldı; polisler tarafından hemen yol dışına çıkarıldı.

Yaşanan panik dolu anlar çevrede bulunanların ve gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, POLİS ARACINA SALDIRDI: O ANLAR KAMERADA

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, POLİS ARACINA SALDIRDI: O ANLAR KAMERADA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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