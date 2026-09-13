Tezgahta bıraktığı kutudan çalınan parası geri alındı: Yunus Emre'nin çağrısına polis yanıt verdi

Kayseri'de tezgahta hırsızlık olayı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, yaz tatilinde babasının iş yerinin önünde kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yaptı. Satışını bitirdikten sonra kutusunu iş yerinin önünde bırakarak tuvalete gittiği sırada, yoldan geçen üç kişi kutudaki parayı ve çocuğun annesine aldığı hediyeyi çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler ve mağdurun çağrısı:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce bir erkek şahsın tezgah üzerindeki kutuyu aldığı, ardından bir kadının çocuğun annesine aldığı hediyeyi aldığı görüldü. Minik Yunus Emre kamerayı izleyenlere seslenerek eşyalarının ve hediyesinin geri getirilmesini istedi: "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane ağabey gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Ağabeyler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum."

Soruşturma ve yakalama:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri teknik ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin O.T.T. (46), A.R. (57) ve A.S.Ç. (16) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalınan para ve eşyalar, polis tarafından bulunarak 9 yaşındaki Yunus Emre'ye teslim edildi. Olay, hem güvenlik kameralarının önemini hem de çocukların sokakta çalışırken korunmasının gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

KAYSERİ'DE BABASININ İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÇEKİRDEK SATAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAPI ÖNÜNE BIRAKTIĞI ÇEKİRDEK KUTUSUNDAKİ PARASI VE EŞYALARINI ÇALAN 3 ŞAHIS YAKALANDI.