Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

TFF'den Vincenzo Montella'ya teşekkür ve veda

Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı; federasyon ve başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu teşekkürlerini iletecek.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

TFF'den Vincenzo Montella'ya teşekkür ve veda

TFF'nin açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda, A Milli Takımı'mızda 3 yılı aşkın süredir görev yapan Montella ile yola devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

teşekkür ve değerlendirme:

TFF, Montella'nın görev süresi boyunca milli takıma kazandırdığı ilkler ve Türk futboluna verdiği hizmetler için kendisine samimiyetle teşekkür etti ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

başkanın görüşme planı:

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımı'mız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADIĞI A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADIĞI A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti
images

antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi
images

Stef Wils: ilk yarıda fırsatları bitiremedik, sonuca yazık oldu
images

Samsunspor ile Trabzonspor maçı ilk 15 dakikada golsüz eşitlikle devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması