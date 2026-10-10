TFF'den Vincenzo Montella'ya teşekkür ve veda

TFF'nin açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda, A Milli Takımı'mızda 3 yılı aşkın süredir görev yapan Montella ile yola devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

teşekkür ve değerlendirme:

TFF, Montella'nın görev süresi boyunca milli takıma kazandırdığı ilkler ve Türk futboluna verdiği hizmetler için kendisine samimiyetle teşekkür etti ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

başkanın görüşme planı:

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımı'mız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADIĞI A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI.