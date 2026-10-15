Thereminin sesi Bursa'da: mucidin torunu enstrümanını müzeye bıraktı

etkinlikte öne çıkan performans:

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) Sahne, 2026-2027 konser sezonunu sıra dışı bir açılışla başlattı. Rus fizikçi Leon Theremin tarafından 1919'da geliştirilen teremin, bu kez mucidinin büyük torunu Peter Theremin tarafından icra edildi. Dokunmadan, havadaki el hareketleriyle çalınan enstrüman, salondakiler üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

teremin nasıl çalınıyor ve zorluğu:

Dışarıdan yalnızca ellerini hareket ettiren bir müzisyen izlenimi veren teremin, yüksek hassasiyet ve uzun çalışma gerektirir. Sanatçı, antenlerin etrafındaki el konumunu değiştirerek sesin perdesini ve şiddetini kontrol ediyor. Tereminle profesyonel olarak çalanların sayısının dünya genelinde 15 kişiyi geçmediği aktarılıyor; kesin bir sayım olmamakla birlikte enstrümanın öğrenilmesinin zorluğu ve hassas kontrol gerektirmesi nedeniyle yaygın olmadığı vurgulanıyor.

mirasın taşınması ve bağış:

Peter Theremin sadece çalan değil, aynı zamanda enstrümanın tarihini ve kültürel mirasını yaşatan bir isim olarak tanıtıldı. Konser öncesi konuşmasında, büyük dedesinin icadını temsil etmenin kendisi ve ailesi için bir sorumluluk olduğunu belirtti ve bu yılın Lev Theremin'in 130'uncu doğum yılı olması sebebiyle etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Konser sonrası sanatçı, performansında kullandığı teremini Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne bağışladı.

Bağış töreninde MEM Sahne kurucularından Fethiye Sanlıkol, Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan ile TEREM Kültür Platformu kurucusu Aliona Palazhchenko Peter Theremin'e plaket takdim etti. Sanatçı, konserinde dedesinin icra ettiği eserlerin yanı sıra Rus, Fransız ve Türk repertuvarından seçkiler sundu.

teknoloji ve müzikal ustalığın kesişimi:

Teremin, temas gerektirmemesine rağmen insan sesine yakın, canlı ve hassas bir tınıya sahip bir enstrüman olarak tanımlandı. Peter Theremin, enstrümanın elektronik müzik tarihinin başlangıcında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek teremin sayesinde dinleyicilerin müziğe farklı bir açıdan bakabileceğini söyledi. Bağışlanan enstrümanın Bursa'da sergilenmesi, hem enstrümanın tarihine dair farkındalığı artıracak hem de müzenin koleksiyonuna özgün bir katkı sağlayacak.

Konser sezonunun açılışına damga vuran bu etkinlik, teremin gibi nadir icatların hem teknik hem de kültürel boyutuyla korunmasının önemini yeniden gözler önüne serdi.

PETER THEREMİN, SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA İZLEYENLERİ ETKİLEDİ.