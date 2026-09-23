Tillo'da 263 yıllık düzenekle güneşin türbe başındaki buluşu yeniden yaşandı

Tillo'da güneş hadisesi:

Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı hazretleri tarafından 263 yıl önce inşa edilen ışık düzeneğiyle gerçekleşen güneş hadisesi, 23 Eylül sabahı saat 06.20'de meydana geldi ve yaklaşık 5 dakika sürdü. Düzenek, İbrahim Hakkı hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin kabrinin başucunu güneşin ilk ışınlarıyla aydınlatacak şekilde çalıştı ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

etkinlik programı ve izleyici katılımı:

Tillo ilçe meydanında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte İbrahim Hakkı hazretlerinin hayatını ve güneş hadisesinin oluşumunu anlatan belgesel yayımlandı, ilahiler seslendirildi ve vatandaşlar meydana kurulan dev ekrandan hadise anını takip etti. Programın sonunda türbe ziyaretleri ve dualar gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar arasında AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman ile çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Program kapsamında Siirt Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi.

düzenek ve kültürel miras vurgusu:

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya Tillo'nun ilmi, manevi ve kültürel birikimiyle önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, İbrahim Hakkı hazretleri tarafından yapılan ışık düzeneğinin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını; aynı zamanda vefa, saygı ve sadakatin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Vali Kızılkaya, güneş hadisesinin her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde tekrarlandığını hatırlatarak, Tillo güneş hadisesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını ve tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Güneş hadisesi programı, meydandaki izleyicilerin türbeyi ziyaret ederek dua etmesiyle sona erdi ve etkinlik ilçenin tarihi ile kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağladı.

İSMAİL FAKİRULLAH HAZRETLERİNİN KABRİNİN BAŞUCUNU, GÜNEŞİN İLK IŞINLARIYLA AYDINLATTI