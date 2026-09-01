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Tır dorsesinde yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken Anamur'a gideceğini söyledi

Kapıkule'de tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gözaltına alındı; hastane kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:34

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tır dorsesinde yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken Anamur'a gideceğini söyledi

kapıkule'de keşif ve tespit:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahasında Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda yapılan kontrollerde, dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

İncelemeler sırasında, Arif Kocabıyık'ın hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Tır sürücüsü Muhterem Altıntaş ile birlikte yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

şüphelilerin işlemleri ve sevk:

Gözaltına alınan Kocabıyık ve Altıntaş, ilk olarak güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından her iki isim de Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Adliyeye götürülürken basın mensuplarının yönelttiği soruya yanıt veren Arif Kocabıyık, "Anamur'a gideceğim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCABIYIK ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN &quot;ANAMUR’A GİDECEĞİM&quot; DEDİ

KOCABIYIK ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "ANAMUR’A GİDECEĞİM" DEDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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