Kaza yerinde ilk bulgular:

Burdur’un Ağlasun ilçesinde saat 11.30 sıralarında Isparta - Antalya kara yolu Çamlıdere Köyü yakınlarında tır ile otomobil çarpıştı. Olayda, 07 BOC 268 plakalı otomobilin sürücüsü Yıldıray Ö. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Ayşe Ö. yaralandı. Kazaya karışan çekicinin plakası 17 AIJ 948 olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı; ardından her iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve yol üzerindeki delilleri değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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