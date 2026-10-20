Dolar 49,5672 +0,12%
Euro 55,5782 -0,13%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.629,94 -0,50%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 109,21 -0,59%
--°

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; 1'i tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 00:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Operasyonun yürütülüşü:

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmada, şüphelilerin örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri ve tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak taban kazandırmaya çalıştıkları değerlendirildi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi; bunlardan 1'i tutuklandı, diğer 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma ve adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülüyor.

Aramalar ve ele geçirilen materyaller:

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen veri ve dokümanların incelenmesiyle örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların derinleştirileceği bildirildi.

Yetkili birimler, operasyonun örgütün faaliyet alanlarına yönelik çok yönlü bir çalışma çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Tatvan’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Tatvan’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü
images

Aksaray'da gece denetimi: sokak sokak araç ve kişilere arama
images

Harkov'da park saldırısında bebek arabasındaki çocuk hayatını yitirdi
images

Alanya'daki tefecilik ve şantaj operasyonunda 6 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İtaliano çözüm bekliyor: deplasmandaki konsantrasyon sorunu takımı zorluyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi