Tatvan'da eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi

Operasyonun yürütülüşü:

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmada, şüphelilerin örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri ve tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak taban kazandırmaya çalıştıkları değerlendirildi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi; bunlardan 1'i tutuklandı, diğer 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma ve adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülüyor.

Aramalar ve ele geçirilen materyaller:

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen veri ve dokümanların incelenmesiyle örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların derinleştirileceği bildirildi.

Yetkili birimler, operasyonun örgütün faaliyet alanlarına yönelik çok yönlü bir çalışma çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Tatvan’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı