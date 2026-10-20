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Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Elazığ’ın Arıcak Akdağ’da aşırı yağış sonrası oluşan sel, yayla yolunu yararak ulaşımı tehlikeye attı ve kırsal yolların riskini ortaya koydu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 00:43

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 00:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdağ'da sel yayla yolunu parçalayarak ulaşımı tehlikeye attı

Olayın meydana geldiği bölge:

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından oluşan sel, yayla yolunun bir bölümünde ciddi tahribata yol açtı ve güzergahın kullanımı tehlikeli hale geldi.

Yol hasarı ve ulaşım güvenliği:

Sel sularının etkisiyle yayla yolunda meydana gelen ayrılma, taşıt ve yaya trafiği için risk oluşturuyor. Yerel ulaşım alternatifleri sınırlı olduğundan, hasarlı bölümün kullanımı hem can hem de mal güvenliği açısından sorun teşkil ediyor.

Kırsal altyapının savunmasızlığı:

Yaşanan olay, aşırı yağışların kırsal bölgelerdeki yollar ve altyapı üzerinde oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yüksek kesimlerdeki yayla yollarının bakım ve güçlendirilmesinin önemi, bu tür tahribatlarla ortaya çıkıyor.

Yetkililer ve bölge sakinleri için önümüzdeki dönemde ulaşım güvenliğini sağlamak ve benzer zararları önlemek amacıyla hasarlı güzergahın tespiti ve gerekli önlemlerin değerlendirilmesi öncelikli bir konu olacak.

ELAZIĞ&#039;DA YAYLA YOLU SEL NEDENİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

ELAZIĞ'DA YAYLA YOLU SEL NEDENİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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