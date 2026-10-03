Tırın yan yatması Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda ulaşımı aksattı

kaza ve olay yeri:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Çelik rampasında bir tırın yan yatması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mahmut Kurt idaresindeki 33 ARG 041 plakalı tır, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkarak yola yan yatmış durumda durdu.

ulaşım ve müdahale:

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı ve trafik, ekiplerin yönlendirmesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine sevk edilen ilgili birimler, tırın bulunduğu alanı güvenlik altına alarak müdahale etti ve vinç yardımıyla aracın yoldan kaldırılması sağlandı. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

durum ve soruşturma:

Olayda tır sürücüsü Mahmut Kurt'un yara almadan kurtulduğu, araçta ise maddi hasar oluştuğu bildirildi. Kazayla ilgili yetkili birimlerce inceleme başlatıldı ve olayın kesin sebebi yapılacak soruşturma ile belirlenecek.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN YAN YATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇTA HASAR OLUŞTU.