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Tobb'un Malatya yatırımları son aşamada: okullar, depo ve 200 konut teslime hazırlanıyor

TOBB ve Türk iş dünyasının Malatya'daki eğitim, tarımsal altyapı ve konut projelerinde son aşama; 6.000 tonluk depo, okullar ve 200 deprem konutu yakında teslim edilecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Tobb'un Malatya yatırımları son aşamada: okullar, depo ve 200 konut teslime hazırlanıyor

TOBB ve iş dünyasının yatırımları son aşamada

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk iş dünyasının kentte hayata geçirdiği çok sayıda projenin tamamlandığını ve teslimatların yakın olduğuna dikkat çekti. Özcan, eğitimden sanayiye, konutlardan tarımsal altyapıya kadar geniş bir yelpazede sürdürülen yatırımların son etaplarına gelindiğini açıklayarak açılışların yakında yapılacağını müjdeledi.

Eğitim ve istihdama odaklanan yatırımlar:

Özcan, TOBB'un kentteki eğitim altyapısına büyük katkı sağladığını vurguladı. 2013 yılında Yakınca'da inşa edilen 24 derslikli ve 200 öğrenci pansiyonlu Anadolu İmam Hatip Lisesi örneğini hatırlatan Özcan, sanayideki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm getirecek ikinci büyük okul projesinin tamamlandığını belirtti. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan 750 öğrenci kapasiteli ve 200 kişilik pansiyona sahip okulda öğrenim görecek öğrencilere, iş dünyasının katkılarıyla 8 ay boyunca aylık 2 bin TL burs imkanı sağlanacağı kaydedildi. Bu adımın, hem mesleki eğitim hem de yerel istihdama doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

Deprem konutları ve teslim süreci:

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Özcan, Malatya'da inşa edilen 200 konutun anahtar teslimine çok az kaldığını aktardı. Konutların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından; oda ve borsa üyeleri ile depremzede vatandaşlara kura yöntemiyle teslim edileceği belirtildi.

Kuru kayısı için lisanslı depo tamamlandı:

Tarımsal altyapı alanında da adımlar atıldığını vurgulayan Özcan, TOBB, TMO, LİDAŞ ve Malatya Ticaret Borsası ortaklığıyla 1. OSB'de inşa edilen 6 bin ton kapasiteli kuru kayısı lisanslı deposunun tamamlandığını hatırlattı. Özcan, TOBB ve iş dünyasının deprem dönemindeki yardım tırları dahil kente sunduğu kesintisiz destekler için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, açılışlar için kendilerini Malatya'da ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.

MALATYA TİCARET BORSASI BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN, TOBB VE TÜRK İŞ DÜNYASININ KENTTE HAYATA GEÇİRDİĞİ...

MALATYA TİCARET BORSASI BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN, TOBB VE TÜRK İŞ DÜNYASININ KENTTE HAYATA GEÇİRDİĞİ EĞİTİM, LİSANSLI DEPOCULUK VE 200 DEPREM KONUTUNU KAPSAYAN DEV YATIRIMLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİĞİNİ DUYURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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