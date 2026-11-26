Cizre'nin mirasını anlatan Yaşin kitapseverlerle bir araya geldi

2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide araştırmacı yazar Abdullah Yaşin, Cizre'nin tarihî ve kültürel birikimini okurlarla paylaştı. Bölgenin hafızasına ışık tutan etkinlikler dizisinin parçası olarak gerçekleşen buluşmada, Yaşin yıllara dayanan saha çalışmaları ve eserlerinin ortaya çıkış süreçlerine dair değerlendirmeler yaptı.

Yaşin'in araştırma alanları:

Yıllardır Cizre ve Mezopotamya tarihi üzerine çalışan Yaşin, söyleşide Nuh Tufanı ve Cudi Dağı bağlamındaki araştırmalarından, İsmail Ebul-İz el-Cezeri ile ilgili çalışmalara ve Şeyh Ahmed-i Hani üzerine yürüttüğü bilimsel değerlendirmelere kadar uzanan bir yelpazeyi anlattı. Katılımcılara saha araştırmalarının yöntemleri, kaynaklara ulaşma süreçleri ve bölgeyi merkeze alan tarih yazımının taşıdığı önem üzerine bilgi verdi.

Yazarlık serüveni ve eserleri:

Yazarlık hayatına 1983 yılında yayımladığı Bütün Yönleriyle Cizre ile başlayan Yaşin, bugüne kadar Tarih, Kültür ve Cizre, Nuh Peygamber Tufanı ve Cudi Dağı, Şehr-i Nuh Cizre, Ulu Kürt Mucit Cizreli İsmail Ebul-İz, Kürt Filozofu Şeyh Ahmed-i Hani Hazretleri ve Botan Yemek Kültürü gibi eserleri edebiyat ve tarih dünyasına kazandırdı. Söyleşide eserlerinin ortaya çıkış sürecini, kaynak tarama ve metin derleme yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe katılan kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen söyleşi sonunda Yaşin, okuyucuların sorularını yanıtlayarak kitaplarını imzaladı. Program, Cizre'de kültür ve edebiyat etkinliklerinin sürdürülebilirliğine yönelik vurgularla tamamlandı; katılımcılar bölgenin tarihî mirasına dair tartışma ve bilgi alışverişi için fırsat buldu.

CİZRE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYET MİRASI ÜZERİNE YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR VE KALEME ALDIĞI ESERLERLE TANINAN ARAŞTIRMACI YAZAR ABDULLAH YAŞİN, 2. CİZRE KİTAP FUARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.