Uluslararası birincilik:

Balıkesir’de öğretmen anne ve babanın tek çocuğu olan 9 yaşındaki Arya Salman, 6 yaşında başladığı piyano eğitiminde uluslararası dikkat çekti. Genç yetenek, Macaristan’da düzenlenen ve 24 ülkeden 110 piyanistin katıldığı yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarıyla Türkiye’yi temsil eden Arya, hem jüri hem de izleyicilerden övgü aldı.

yarışma ve çalınan eserler:

Yarışmada Arya Salman; Johann Sebastian Bach'ın "Little" Prelude No. 3 in D Minor, BWV 935 ile Viktor Kosenko'nun 24 Pieces for Children, Op. 25: "Toccatina" adlı eserlerini seslendirdi. Performansı, Avrupa sanat çevrelerinin ilgisini çekti ve Türkiye’nin klasik müzik yayınlarından Andante dergisi tarafından takdirle anıldı.

eğitim süreci ve hedefler:

Arya’nın eğitimini yakından takip eden babası Hakan Salman, "6 yaşında piyano eğitimi almaya başladı Arya, 2 yıl burada eğitim aldıktan sonra eğitimine Bursa’da devam etti. Daha önce de İstanbul’da, İzmir’de, Bilecik’te düzenlenen uluslararası yarışmalara katıldı. En son Macaristan’da boy gösterdi. Kızım, bizi ve ülkemizi gururlandırarak birincilik ödülü almaya hak kazandı. Bugün de çalışmalarımızı Balıkesir’de sürdürüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültür merkezinde piyano ile çalışma imkanı bulabiliyoruz, bu vesile ile salonu bizlere kullandıran yetkililere de teşekkür ediyorum" dedi.

Arya Salman ise, "Müzik benim hayatımın bir parçası. Piyanoya ilgim 6 yaşında başladı. Piyano eserlerini dinlemek ve çalmak bana güzel duygular hissettiriyor" diyerek duygularını paylaştı. Genç piyanist özellikle son zamanlarda dinlemekten hoşlandığı Sergey Rahmaninov’un Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 eserini orkestrayla çalmanın en büyük hayali olduğunu belirtti.

Arya, Macaristan’daki yarışmada 24 ülkeden tek Türk katılımcı olduğunu vurgulayarak ülkesini temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Ayrıca eğitimine Balıkesir’de devam ettiğini ve çalışmalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Kültür Merkezi’nde sürdürdüğünü aktardı. Genç piyanist, önümüzdeki dönemde bir dizi uluslararası yarışmaya katılmayı planladığını ve 2027'de İtalya'da düzenlenecek yarışmayı hedeflediğini açıkladı.

YETENEĞİ İLE AVRUPA SANAT CAMİASININ DA DİKKATİNİ ÇEKEN ARYA SALMAN, 110 PİYANİSTİN KATILDIĞI MACARİSTAN'DAKİ YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU