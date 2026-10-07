Tokat'ta bol kuşburnu hasadı kış hazırlıklarını ucuzlattı

fiyatlarda hızlı gerileme:

Tokat'ta kuşburnu üretimindeki artış satış fiyatlarına doğrudan yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL olan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının çoğalmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı; daha uygun fiyatlar sayesinde talep yükseldi ve hane halkı alımlarında hareketlilik yaşandı.

üretici ve tüketici dengesi:

Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, piyasa fiyatındaki düşüş satış gelirlerini etkileyebilir. Buna karşın tüketiciler geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.

Tokat'ta gözlemlenen bu bolluk, bölgedeki arzın arttığını gösteriyor; üretim miktarındaki yükseliş fiyatları baskılıyor ve kışlık stoklanmayı kolaylaştırıyor.

TOKAT’TA BU YIL KUŞBURNUNUN BOL OLMASIYLA GEÇEN YIL 100 TL’DEN SATILAN KİLOGRAM FİYATI 50 TL’YE KADAR İNDİ.