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Tomtaş’ın yüzüncü yılı Kayseri’de vizyon konferansıyla ele alındı

TOMTAŞ’ın 100. yılı Kayseri’de 'Yüz Yıllık Miras, Geleceğin Vizyonu' konferansında anıldı; kuruluşun yeniden canlanması ve gelecek hedefleri konuşuldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 06:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tomtaş’ın yüzüncü yılı Kayseri’de vizyon konferansıyla ele alındı

Yüz yıllık miras, geleceğin vizyonu konferansı düzenlendi

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi’nin (TOMTAŞ) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Yüz Yıllık Miras, Geleceğin Vizyonu' konferansı, kuruluşun geçmişi ile havacılığın geleceğine dair değerlendirmelere sahne oldu.

Program ve katılımcılar:

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ile çok sayıda protokol üyesi, akademisyen ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirildi.

Konuşmalar ve vurgular:

Prof. Dr. Akın Ünal konuşmasında, Türk Hava Kurumu’nun 1923 yılında TOMTAŞ’ın kuruluşuna ortaklık ettiğini anımsatarak, 2023’te şirketin yeniden kurulmasının ardından gelinen sürece ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Ünal, yeniden canlanma sürecinde emeği geçenler arasında o dönemki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve TUSAŞ çalışmalarının önemine işaret etti ve genç yönetici ekibinin üç yıl içinde şirketi belli bir noktaya taşıdığını belirterek teşekkür etti.

Prof. Dr. Fatih Altun ise şehir hafızası ve yetişen isimlerin önemine değinerek, 1926’da kurulan TOMTAŞ’ın yüzüncü yılının idrak edilmesinin ve havacılık kültürünün kent belleğinde yeniden yer bulmasının önemli olduğunu söyledi.

Programın devamında TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve yazar Emre Uçar tarafından TOMTAŞ’ın 100 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin havacılık alanındaki geleceğine ilişkin konferanslar verildi; geçmiş tecrübeler ile geleceğe dönük stratejiler arasında bağlantılar kuruldu.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen etkinlik, hem tarihî mirasın hatırlanmasına hem de sektörün önümüzdeki dönemde izleyeceği vizyona dair somut tartışmalara zemin hazırladı.

TAYYARE VE MOTOR TÜRK ANONİM ŞİRKETİ’NİN (TOMTAŞ) KURULUŞUNUN 100’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA KAYSERİ’DE...

TAYYARE VE MOTOR TÜRK ANONİM ŞİRKETİ’NİN (TOMTAŞ) KURULUŞUNUN 100’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA KAYSERİ’DE ‘YÜZ YILLIK MİRAS, GELECEĞİN VİZYONU’ KONFERANSI DÜZENLENDİ. KONFERANSTA TOMTAŞ’IN 100 YILLIK GEÇMİŞİ VE TÜRKİYE’NİN HAVACILIK ALANINDAKİ GELECEĞİ ELE ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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